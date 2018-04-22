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    Десять человек погибли в ходе протестов против пенсионной реформы в Никарагуа

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие три дня десять человек погибли в Никарагуа в результате столкновений между полицией и протестующими против изменения пенсионной системы страны.

    Как передает Report, oб этом сообщает BBC.

    Отмечается, что митинги начались ещё 18 апреля. Самые масштабные протесты были зафиксированы в столице страны Манагуа.

    По меньшей мере 100 человек пострадали в результате столкновений.

    По данным телекомпании, реформа подразумевает увеличение пенсионных взносов со стороны работников и работодателей и при этом снижение общих выгод для пенсионеров.

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