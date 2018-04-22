Десять человек погибли в ходе протестов против пенсионной реформы в Никарагуа

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие три дня десять человек погибли в Никарагуа в результате столкновений между полицией и протестующими против изменения пенсионной системы страны.
Как передает Report, oб этом сообщает BBC.
Отмечается, что митинги начались ещё 18 апреля. Самые масштабные протесты были зафиксированы в столице страны Манагуа.
По меньшей мере 100 человек пострадали в результате столкновений.
По данным телекомпании, реформа подразумевает увеличение пенсионных взносов со стороны работников и работодателей и при этом снижение общих выгод для пенсионеров.
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