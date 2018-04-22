Десять человек погибли в ходе протестов против пенсионной реформы в Никарагуа

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие три дня десять человек погибли в Никарагуа в результате столкновений между полицией и протестующими против изменения пенсионной системы страны.

Как передает Report, oб этом сообщает BBC.

Отмечается, что митинги начались ещё 18 апреля. Самые масштабные протесты были зафиксированы в столице страны Манагуа.

По меньшей мере 100 человек пострадали в результате столкновений.

По данным телекомпании, реформа подразумевает увеличение пенсионных взносов со стороны работников и работодателей и при этом снижение общих выгод для пенсионеров.