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    ​Десять человек погибли при крушении вертолетов в Аргентине

    Вертолеты столкнулись друг с другом

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Два вертолета разбились на северо-западе Аргентины у населенного пункта Вилья Кастельи, унеся жизни десяти человек.

    Как передает Report, об этом сообщила во вторник BBC News со ссылкой на местную полицию.

    Во время крушения произошел взрыв. Власти предполагают, что вертолеты столкнулись друг с другом.

    На борту находились съемочные группы, которые готовили телепередачу.

    По информации местных СМИ, один из вертолетов принадлежал муниципалитету.

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