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Депутаты Венгрии приняли резолюцию об ограничении полномочий Европарламента

Депутаты Венгрии приняли резолюцию об ограничении полномочий Европарламента Парламент Венгрии одобрил резолюцию с призывом ограничить полномочия Европарламента. Резолюция принята голосами депутатов правящей партии "Фидес".
Другие страны
20 июля 2022 г. 04:33
Депутаты Венгрии приняли резолюцию об ограничении полномочий Европарламента

Парламент Венгрии одобрил резолюцию с призывом ограничить полномочия Европарламента. Резолюция принята голосами депутатов правящей партии "Фидес".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом передает агентство АР.

"Европейскую демократию нужно вывести из тупика, в который ее направил Европарламент. ЕС нужно измениться, потому что он не готов к вызовам современности", - цитирует агентство выдержки из резолюции.

Резолюция предлагает наделить парламенты стран Евросоюза правом налагать вето на любой законопроект, предлагаемый на уровне ЕС, чтобы законотворческие возможности Европарламента тем самым были ограничены. Также депутаты предложили избирать в Европарламент депутатов путем голосования в национальных парламентах, а не доверять их судьбу избирателям.

Авторы резолюции предлагают наделить парламенты и правительства отдельных стран блока правом инициировать на уровне всего ЕС законодательные процедуры.

Также венгерские депутаты предлагают запретить дальнейшие финансовые заимствования ЕС, ограничить на юридическом уровне степень интеграции стран в структуру ЕС и закрепить в документах понятия "христианских корней и культуры" в качестве основы для европейской интеграции.

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