Депутаты парламента Мадагаскара проголосовали за смещение с поста президента страны

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Члены однопалатного парламента (Национальной ассамблеи) Мадагаскара проголосовали во вторник вечером за смещение со своего поста президента страны Эри Мартиаля Радзаунаримампианины. Депутаты обвинили главу государства в нарушении конституции, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

За отставку Радзаунаримампианины проголосовал 121 из 151 члена Национальной ассамблеи, что превышает необходимое число голосов для вынесения подобного решения, равное 101.

"Обращение в Высший конституционный суд с требованием лишить президента его полномочий принято", - заявил после подсчета голосов председатель Национальной ассамблеи Жан Макс Ракотомамоньи.

По мнению наблюдателей, демарш парламента может спровоцировать новый политический кризис на острове. Согласно закону, теперь свое слово должен сказать Высший конституционный суд Мадагаскара, которому предстоит оценить обоснованность выдвинутых перед президентом обвинений.

Радзаунаримампианина был избран президентом Мадагаскара в декабре 2013 года. В период с 2009 по 2013 гг он занимал пост министра финансов в правительстве переходного периода.