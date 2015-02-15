Депутаты Бундестага призывают вручить Меркель Нобелевскую премию мира

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты Бундестага призывают вручить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель Нобелевскую премию мира после того, как в четверг в Минске на переговорах с ее участием были достигнуты договоренности по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

"То, чего госпожа Меркель вместе с президентом (Франции) Олландом достигли в Минске, невероятно. Если благодаря этому установится длительный мир, (вручение) Нобелевской премии мира за такое достижение будет логичным шагом", — заявил в интервью изданию Bild am Sonntag депутат Бундестага и председатель немецко-украинской парламентской группы Карл-Георг Вельман.

При этом Вельман предостерег от преждевременного оптимизма. "Мы сейчас говорим о режиме прекращении огня, еще не зная, соблюдается ли он", — добавил политик.

Депутат бундестага Сильвия Пантель также поддержала идею о вручении немецкому канцлеру премии мира. "Тогда как другие политики пытаются столкнуть лбами народы Европы, она (Ангела Меркель) видит свою миссию в ее объединении и дальнейшем продвижении большого проекта матерей и отцов Европы", — считает Пантель, передает Report со ссылкой на РИА Новости.