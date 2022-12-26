Депутат законодательного собрания Владимирской области погиб в Индии

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антов погиб в Индии во время празднования своего 65-летия.

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антов погиб в Индии во время празднования своего 65-летия.

Как передает Report, об этом сообщил канал NDTV.

"В результате трагических обстоятельств из жизни ушел наш коллега, успешный предприниматель, меценат Павел Генрихович Антов. От лица депутатов фракции "Единая Россия" выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - вице-спикер регионального парламента Вячеслав Картухин.

По информации индийского телеканала, тело Антова нашли в субботу под окнами одного из отелей в Райагаде. Погибший прилетел на отдых с тремя россиянами, чтобы отметить юбилей. Накануне трагедии одного из его гостей нашли в номере без сознания среди пустых бутылок. Во время госпитализации он скончался.

Между тем, российская сторона сообщила, что генконсульство РФ в индийской Калькутте находится на постоянной связи с местными властями, полицией и родственниками двух россиян, умерших в восточном индийском штате Одиша. Как сообщил генеральный консул РФ в Калькутте, в консульском округе которого находится Одиша, Алексей Идамкин, полиция пока не видит криминала в этих происшествиях.

"Мы находимся в постоянном контакте с родственниками умерших россиян, с местными властями и полицией. Полиция пока не видит криминальной составляющей в этих трагических событиях", - сказал Идамкин.