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Депутат Верховной Рады: Украина в будущем - полноправный член ЕС

Депутат Верховной Рады: Украина в будущем - полноправный член ЕС Мы окончательно и бесповоротно определились с нашим выбором, Украина в будущем - полноправный член Европейского Союза и европейского общества.
Другие страны
24 июня 2022 г. 14:21
Депутат Верховной Рады: Украина в будущем - полноправный член ЕС

Мы окончательно и бесповоротно определились с нашим выбором, Украина в будущем - полноправный член Европейского Союза и европейского общества.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии ”Слуга народа“ Валерий Колюх.

"Статус кандидата - не просто новая ступень для нашего государства, мы открываем новую страницу истории европейской интеграции Украины",- сказал он.

Депутат добавил, что "это безусловно историческое решение навсегда утверждает восприятие нашей страны, нашу самоидентификацию", подчеркнув, что Украина - не буферная зона между западом и востоком, Европой и Азией, не зона влияния,а европейская страна".

"Статус кандидата - новый имидж для нас, признание наших стремлений развития как демократического, правового европейского государства. Статус кандидата для Украины - огромный успех, который открывает пространство для новых возможностей и интеграции, проведения реформ и полноценного членства в Европейском Союзе",- сказал он.

Ранее по итогам саммита ЕС статус кандидата на вступление в Евросоюз был предоставлен Украине и Молдове.

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Версия на английском языке Member of Verkhovna Rada: “Ukraine will become full member of the EU in future”
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: “Ukrayna gələcəkdə Aİ-nin tamhüquqlu üzvü olacaq”

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