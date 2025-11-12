Депутат Верховной Рады: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тыс. человек

В Украине ежемесячно в армию призываются около 30 тысяч человек.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель подкомитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Он отметил, что процесс мобилизации остается сложным и чувствительным.

"Да, у нас есть проблемы, потому что люди устали, и все труднее находить тех, кто готов идти на фронт. Россия же использует любые инциденты, связанные с мобилизацией, для распространения информационно-психологических фейков и усиления напряженности", - сказал депутат.

Вениславский подчеркнул, что, несмотря на отдельные инциденты, говорить о массовом или системном характере нарушений нельзя. По его словам, вопрос об изменениях в законодательстве, касающихся усиления мобилизации, в настоящее время не рассматривается.

"Если военное командование обратится в Верховную Раду с конкретными предложениями, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки изучит их и примет решение о целесообразности возможных поправок", - добавил он.