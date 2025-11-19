Депутат Верховной Рады: Парламентарии от правящей партии требуют отставки Ермака
- 19 ноября, 2025
- 10:00
Многие депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" потребовали отставки главы Администрации президента Андрея Ермака.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил председатель подкомитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.
"Считаю, что в такой ситуации отставка господина Ермака, безусловно, может снизить нынешний ажиотаж вокруг правительства", - добавил он.
