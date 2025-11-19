Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Депутат Верховной Рады: Парламентарии от правящей партии требуют отставки Ермака

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 10:00
    Депутат Верховной Рады: Парламентарии от правящей партии требуют отставки Ермака

    Многие депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" потребовали отставки главы Администрации президента Андрея Ермака.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил председатель подкомитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

    "Считаю, что в такой ситуации отставка господина Ермака, безусловно, может снизить нынешний ажиотаж вокруг правительства", - добавил он.

