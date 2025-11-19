İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Ali Radada alt komitənin sədri: Hakim partiyanın bir çox deputatı Andrey Yermakın istefasını istəyir

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 09:34
    Ali Radada alt komitənin sədri: Hakim partiyanın bir çox deputatı Andrey Yermakın istefasını istəyir

    Ukrayna Ali Radasının hakim "Xalqın xidmətçisi" partiyasının bir sıra deputatları Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermakın istefasını tələb edib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Ali Radanın Müdafiə, Təhlükəsizlik və kəşfiyyat alt komitəsinin sədri Fedor Venislavski bildirib.

    O qeyd edib ki, Ali Radanın hakim partiyadan çox deputat Andrey Yermakın istefasının tərəfdarıdır:

    "Hesab edirəm ki, həqiqətən də, cənab Yermakın istefası bu halda hakimiyyət ətrafındakı hazırkı müəyyən həyəcanı mütləq azalda bilər".

    Ukrayna Ali Rada Andrey Yermak
    Депутат Верховной Рады: Парламентарии от правящей партии требуют отставки Ермака
    Ukrainian lawmakers from ruling party call for Yermak's resignation

    Son xəbərlər

    10:44

    "Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıb

    İnfrastruktur
    10:42
    Foto

    SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilib

    Energetika
    10:38

    İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilib

    İKT
    10:38

    Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıb

    Komanda
    10:35

    Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdır

    Sosial müdafiə
    10:35

    Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulub

    Xarici siyasət
    10:32
    Foto

    Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub

    Hadisə
    10:32

    DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadır

    Futbol
    10:31

    Zakir Nuriyev: "Ani Ödənişlər Sisteminin imkanlarından daha effektiv istifadə edilməlidir"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti