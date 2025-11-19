Ali Radada alt komitənin sədri: Hakim partiyanın bir çox deputatı Andrey Yermakın istefasını istəyir
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 09:34
Ukrayna Ali Radasının hakim "Xalqın xidmətçisi" partiyasının bir sıra deputatları Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermakın istefasını tələb edib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Ali Radanın Müdafiə, Təhlükəsizlik və kəşfiyyat alt komitəsinin sədri Fedor Venislavski bildirib.
O qeyd edib ki, Ali Radanın hakim partiyadan çox deputat Andrey Yermakın istefasının tərəfdarıdır:
"Hesab edirəm ki, həqiqətən də, cənab Yermakın istefası bu halda hakimiyyət ətrafındakı hazırkı müəyyən həyəcanı mütləq azalda bilər".
