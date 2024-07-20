Депутат СДПГ: Размещение ракет США в Германии повысит риск непреднамеренной военной эскалации

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених обеспокоен решением о размещении дальнобойных ракет США в ФРГ.

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених обеспокоен решением о размещении дальнобойных ракет США в ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на издание Zeit, об этом он заявил местным журналистам.

"Мы должны улучшить нашу обороноспособность на фоне атак России на Украину, но мы не должны игнорировать риски этого развертывания", - сказал он.

По его словам, это увеличит риск непреднамеренной военной эскалации. Мютцених заявил, что не понимает, почему только Германия должна размещать подобное вооружение на своей территории.

Напомним, на полях саммита НАТО в Вашингтоне США и ФРГ договорились о размещении с 2026 года в Германии американских огневых системы большой дальности. В частности в Германии будут размещены ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. В дальнейшем оно будет находиться там на постоянной основе.