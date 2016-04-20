 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Депутат Бундестага предложил взимать налог с мусульман за совершение религиозных обрядов

    Александер Радван: Если остановить финансирование мечетей из-за рубежа, то нужно обеспечить их финансирование на месте

    Баку. 20 Апреля. REPORT.AZ/ Депутат Бундестага от входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Александер Радван предложил взимать с проживающих в Германии мусульман специальный налог на совершение религиозных обрядов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую инициативу политик озвучил в интервью, опубликованном в газете Süddeutsche Zeitung.

    "Если остановить финансирование мечетей из-за рубежа, то, разумеется, нужно обеспечить их финансирование на месте", - сказал Радван.

    По его словам, это можно устроить "аналогично уже существующему церковному налогу для католиков и протестантов".

    В настоящее время в Германии проживают, не считая беженцев "новой волны", от 3,8 до 4,3 млн. мусульман, что составляет примерно 5% от общей численности населения. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi