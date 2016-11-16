Демонстранты ворвались в зал заседаний парламента Бразилии

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Группа из примерно 60 антиправительственных демонстрантов ворвались в зал заседаний нижней палаты парламента Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Манифестанты заняли президиум зала заседаний Палаты депутатов.

Возникла потасовка между протестующими и охраной здания, которая попыталась выдворить посторонних из зала заседаний.

Какие именно требования выдвигают демонстранты, не ясно. Некоторые из них выкрикивали лозунги против приватизации, которую планирует провести правоцентристское правительство президента Мишела Темера. Оно пришло к власти в сентябре после импичмента левоцентристского президента Дилмы Руссефф.