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    Демонстранты разгромили мусульманский молельный зал на Корсике

    Ворвавшиеся также пытались поджечь несколько экземпляров Корана

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Демонстранты разгромили мусульманский молельный зал в столице острова Корсика Аяччо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на сообщение полиции.

    Ворвавшиеся также пытались поджечь несколько экземпляров Корана, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Французские власти осудили вторжение в молельный зал. Премьер-министр Мануэль Вальс в Twitter назвал этот поступок "неприемлемым надругательством над святыней"

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