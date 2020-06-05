Демонстранты призвали Дональда Трампа к отставке - ВИДЕО

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В американском городе Нью-Йорк продолжаются акции протеста против смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает спецкор Report, на седьмой день акции миллионы демонстрантов совершили шествие от круга Columbus Circle на Манхэттене в сторону Trump International Hotel.

Их сопровождали сотни сотрудников центрального управления полиции города Нью-Йорк. Во время акции были перекрыты выходы метро вблизи от Trump International Hotel. Перед отелем демонстранты скандировали лозунги в знак протеста против введенного комендантского часа, призвали главу государства к отставке и потребовали справедливости к Джорджу Флойду.

В то же время в знак протеста против решения мэра Нью-Йорка Билла де Блазио о введении комендантского часа в течения дня в районах Бронкс, Манхэттен и Бруклин прошли акции протеста. Акции поддержали и медработники. Демонстранты, связывающиеся через программу Citizen, постарались продлить акции до ночи. Время от времени между демонстрантами и полицией происходили столкновения. Были задержаны сотни демонстрантов, которые пытались продолжить акции, несмотря на предупреждение полиции.

Сейчас в 25 городах, включая Нью-Йорк применяется комендантский час. В Нью-Йорке запрещено выходить в город без особого разрешения с 20:00 до 05:00. По информации полиции Нью-Йорка, до сих пор были арестованы 2 000 демонстрантов. Некоторые из них были арестованы за разграбление магазинов, другие – за противостояние с полицией. Кроме того, несколько центральных улиц, парков, особенно площадь "Таймс", расположенная перед центральным полицейским управлением Нью-Йорка, ограждена железной решеткой, все входы перекрыты. Участники митинга поделились программами в связи с временем и местом проведения акций до 15 июня. В настоящее время в 24 городах солдаты Национальной гвардии поддерживают полицию. За один только последний день в Нью-Йорк введены 4 000 дополнительных полицейских. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что в случае необходимости будет задействована Нацгвардия.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Корреспондент: Вюсаля Аббасова