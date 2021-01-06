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Демократы заявили о победе на выборах в Конгресс

Демократы заявили о победе на выборах в Конгресс С учетом победы в еще одном округе штата кандидата в сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат теперь переходит под контроль демократов
Другие страны
6 января 2021 г. 18:07
Демократы заявили о победе на выборах в Конгресс
Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в Сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов", — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
По предварительным данным, после подсчета ста процентов голосов Оссофф набрал 50,2 процента, его оппонент Пердью – 49,8 процента.
С учетом победы в еще одном округе штата кандидата в сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат теперь переходит под контроль демократов. Теперь голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.
Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку дня при администрации Джо Байдена.
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