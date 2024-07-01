Демократы в Сенате США выступили против замены кандидатуры Байдена на выборах

Демократы в Сенате Конгресса США выступают против замены президента Джо Байдена другим претендентом от Демократической партии на выборах главы государства, несмотря на его неудачное выступление в ходе теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Демократы в Сенате Конгресса США выступают против замены президента Джо Байдена другим претендентом от Демократической партии на выборах главы государства, несмотря на его неудачное выступление в ходе теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hill.

Согласно информации, представители Демократической партии в верхней палате Конгресса "твердо поддерживают" действующего американского лидера, добивающегося переизбрания на высший государственный пост.

По данным издания, "демократы в Сенате уверены, что Байден, даже несмотря на неудачное выступление, является более сильным кандидатом на выборах, чем вице-президент Харрис".

Кроме того, они опасаются, что возможный выход Байдена из предвыборной гонки грозит неразберихой и "лишь расколет партию, что навредит ей" на выборах.

Ранее сообщалось, что определенная группа демократов начала активно обсуждать возможность замены Байдена другим претендентом на выборах главы государства ввиду его провала на дебатах с Трампом.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства. Их кандидатуры должны быть утверждены на партийных съездах позднее летом.