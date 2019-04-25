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Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу

Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу

Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом она написала на своей странице в соцсети Twitter.

По её словам, 90% обращений к ней составляют обращения в поддержку импичмента Трампа. Уотерс отметила, что среди демократов на данный момент есть разногласия, необходима резолюция об импичменте, которую должен инициировать и изучить Юридический комитет.

Ранее, 24 марта стало известно, что запуск процедуры импичмента президента США Дональда Трампа возможен по завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера дела о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

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