Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу

Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом она написала на своей странице в соцсети Twitter.

По её словам, 90% обращений к ней составляют обращения в поддержку импичмента Трампа. Уотерс отметила, что среди демократов на данный момент есть разногласия, необходима резолюция об импичменте, которую должен инициировать и изучить Юридический комитет.

Ninety percent of the calls and mail I'm receiving in my office support impeachment of Trump and so do I. Dems divided. The impeachment resolution must start with & be taken up by the Judiciary Committee. Rep. Nadler is the Chairman of the Judiciary Committee.