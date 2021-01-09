Демократы планируют вынести импичмент Трампу

Проект импичмента президенту США Дональду Трампу в палате представителей обвиняет главу государства в "подстрекательстве к мятежу"

Проект импичмента президенту США Дональду Трампу в палате представителей обвиняет главу государства в "подстрекательстве к мятежу".

Как передает Report, документ опубликован телеканалом NBC.

В среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что намерены подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.