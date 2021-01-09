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Демократы планируют вынести импичмент Трампу

Демократы планируют вынести импичмент Трампу Проект импичмента президенту США Дональду Трампу в палате представителей обвиняет главу государства в "подстрекательстве к мятежу"
Другие страны
9 января 2021 г. 01:44
Демократы планируют вынести импичмент Трампу

Проект импичмента президенту США Дональду Трампу в палате представителей обвиняет главу государства в "подстрекательстве к мятежу".

Как передает Report, документ опубликован телеканалом NBC.

В среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что намерены подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

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Версия на азербайджанском языке Demokratlar Trampın impiçmentini planlaşdırırlar

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