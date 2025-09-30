Демократы и республиканцы не договорились по финансированию правительства США

Демократы и республиканцы в Конгрессе США не достигли договоренностей о мерах по предотвращению приостановки работы федерального правительства (шатдаун).

Как передает Report, об этом парламентарии заявили журналистам после встречи в Белом доме с участием президента страны Дональда Трампа.

"У нас очень серьезные разногласия", - сказал лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Он пояснил, что это касается расходов на нужды здравоохранения, а также ассигнований в ряде сфер, отмененных ранее вашингтонской администрацией.

"Хотят ли они шатдауна или нет, зависит от республиканцев. Мы представили президенту некоторые предложения. Лидерам республиканцев нужно будет обсудить их. Если он примет некоторые из тех вещей, о которых мы попросили <...>, он сможет избежать шатдауна. Но между нами по-прежнему серьезные разногласия", - добавил Шумер, говоря о Трампе.

Со схожим по смыслу заявлением выступил и лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса Хаким Джеффрис.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) подчеркнул, что республиканцы не намерены принимать предложения демократов в полном объеме.

"Если демократы решили приостановить работу правительства, то они несут ответственность за это. И я думаю, что это очень трагично", - добавил он.