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Демократия по-французски: Премьер-министр в 17-й раз приняла закон без голосования в парламенте

Демократия по-французски: Премьер-министр в 17-й раз приняла закон без голосования в парламенте Премьер-министр Франции Элизабет Борн в 17-й раз с момента назначения на этот пост в мае 2022 года воспользовалась статьей 49.3 конституции республики, позволяющей принимать законы без голосования в парламенте.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 03:56
Демократия по-французски: Премьер-министр в 17-й раз приняла закон без голосования в парламенте

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в 17-й раз с момента назначения на этот пост в мае 2022 года воспользовалась статьей 49.3 конституции республики, позволяющей принимать законы без голосования в парламенте.

Как передает Report, трансляция заседания Национального собрания, на котором об этом решении было объявлено, велась на сайте нижней палаты парламента.

В этот раз без голосования был принят закон о бюджетном планировании на 2023-2027 годы.

Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что сама глава правительства отсутствовала в зале заседаний, поскольку находится с визитом в Ирландии. Ее решение зачитал министр-делегат по связям с парламентом Франк Ристер.

Телеканал BFMTV сообщил, что принятие закона таким способом, в отсутствие премьера произошло впервые с 1991 года. Тогда пост главы кабмина занимал социалист Мишель Рокар (1988-1991).

В ответ на решение Борн глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано пообещала вынести на голосование предложение о вынесении вотума недоверия правительству.

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