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    ​Демократическая партия США приняла предвыборную платформу

    Клинтон 28 июля будет официально выдвинута кандидатом в президенты США

    Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ На общенациональном съезде в Филадельфии Демократическая партия США приняла предвыборную платформу.

    Как передает Report, об этом в своем твиттере написала экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Демократы проголосовали за самую прогрессивную в истории партийную платформу», — отметила она.

    Клинтон 28 июля во время слета в Филадельфии будет официально выдвинута кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Ранее сообщалось, что в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания открылся съезд Демократической партии США.

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