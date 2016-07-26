Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ На общенациональном съезде в Филадельфии Демократическая партия США приняла предвыборную платформу.
Как передает Report, об этом в своем твиттере написала экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
«Демократы проголосовали за самую прогрессивную в истории партийную платформу», — отметила она.
Клинтон 28 июля во время слета в Филадельфии будет официально выдвинута кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Ранее сообщалось, что в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания открылся съезд Демократической партии США.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook