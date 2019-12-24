​Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

Демократы могут предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента в дополнение к уже утвержденным Палатой представителей Конгресса США статьям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует распространенный документ, направленный юридическим комитетом нижней палаты в апелляционный суд столичного округа Колумбия.

Согласно этим данным, противники Трампа надеются открыть новые обстоятельства возможных злоупотреблений президента, заслушав показания экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана. "Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях, утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.

Несмотря на то, что Палата представителей уже утвердила две статьи обвинения против Трампа, демократы в юридическом комитете продолжают добиваться через суд вызова Макгана для дачи показаний. Если им удастся это сделать, и комитет по итогам рекомендует новые статьи обвинения, в Палате представителей может состояться новое голосование по импичменту.