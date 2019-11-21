​Демократы единогласно проголосовали против инициативы республиканцев

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США отклонил инициативу республиканцев о вызове для дачи показаний на слушаниях по импичменту сотрудника американских разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Демократы, которые обладают большинством в комитете, единогласно проголосовали против. В результате республиканцам не хватило голосов, чтобы инициатива была одобрена.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг разговора Трампа и Зеленского от 25 июля. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на ее содержание стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации.