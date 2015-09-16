​Демократам в сенате США вновь удалось отстоять соглашение с Ираном

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Республиканской оппозиции в сенате Конгресса США во вторник в очередной раз не удалось провести резолюцию, которая не позволила бы Вашингтону выполнить свою часть соглашения по ядерной программе Ирана.

Как передает Report, члены Демократической партии не дали поставить данный документ на окончательное голосование.

Против проголосовали 42 законодателя. По регламенту для блокирования резолюции было достаточно 41 голоса от общего числа сенаторов (100 человек).

Как и в прошлый раз, оппозиция хотела включить пункт о неодобрении иранской сделки в другой законопроект, изначально вообще не связанный с данной темой. Автором необходимой для этого поправки выступил лидер фракции республиканцев Митч Макконнелл. В ходе заседания он в очередной раз обратил внимание коллег на то, что соглашение с Исламской Республикой будет действовать больше десяти лет, раскритиковав при этом сам текст. После дебатов он предложил прекратить обсуждение и вынести данный вопрос на финальное голосование, однако демократы данное предложение заблокировали.