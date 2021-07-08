Дельта-вариант стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Дельта-вариант впервые стал доминирующей мутацией коронавируса в США.

Дельта-вариант впервые стал доминирующей мутацией коронавируса в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные были представлены в среду федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Согласно данным за последние две недели, на дельта-вариант приходится 51,7% общего числа случаев коронавирусной инфекции. На втором месте - альфа-вариант, появившийся в Великобритании и получивший особенное распространение в начале 2021 года. На него приходится 28,7% случаев. На третьем месте - гамма-вариант - 8,9% случаев.

Данные ЦКПЗ также свидетельствуют, что дельта-вариант распространяется в США весьма высокими темпами. Всего две недели назад на него приходилось только 30,4% случаев заболеваний.