О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дельта-вариант стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Дельта-вариант стал доминирующим штаммом коронавируса в США Дельта-вариант впервые стал доминирующей мутацией коронавируса в США.
Другие страны
8 июля 2021 г. 01:04
Дельта-вариант стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Дельта-вариант впервые стал доминирующей мутацией коронавируса в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные были представлены в среду федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Согласно данным за последние две недели, на дельта-вариант приходится 51,7% общего числа случаев коронавирусной инфекции. На втором месте - альфа-вариант, появившийся в Великобритании и получивший особенное распространение в начале 2021 года. На него приходится 28,7% случаев. На третьем месте - гамма-вариант - 8,9% случаев.

Данные ЦКПЗ также свидетельствуют, что дельта-вариант распространяется в США весьма высокими темпами. Всего две недели назад на него приходилось только 30,4% случаев заболеваний.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi