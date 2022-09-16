Делегацию Китая не допустили к церемонии прощания с королевой Елизаветой II

Правительственной делегации Китая запретили присутствовать на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце.

Правительственной делегации Китая запретили присутствовать на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, спикер палаты общин сэр Линдси Хойл отклонил запрос о доступе делегации во дворец из-за принятых Китаем ранее санкций в отношении пяти депутатов и двух перов, сообщило ранее Politico.

Так, в прошлом году Китай ввел запрет на поездки и заморозил активы девяти британцев, в том числе семи парламентариев, за то, что они обвинили Пекин в жестоком обращении с мусульманами-уйгурами. Это привело к тому, что послу Китая в Великобритании был запрещен вход в парламент - шаг, который теперь был распространен на делегацию, которая хотела засвидетельствовать свое почтение на церемонии прощания.

Однако ожидается, что вице-президент Китая примет участие в государственных похоронах в понедельник, которые пройдут через дорогу от парламента в Вестминстерском аббатстве.