О нас

Делегацию Китая не допустили к церемонии прощания с королевой Елизаветой II

Делегацию Китая не допустили к церемонии прощания с королевой Елизаветой II Правительственной делегации Китая запретили присутствовать на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 12:39

Правительственной делегации Китая запретили присутствовать на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, спикер палаты общин сэр Линдси Хойл отклонил запрос о доступе делегации во дворец из-за принятых Китаем ранее санкций в отношении пяти депутатов и двух перов, сообщило ранее Politico.

Так, в прошлом году Китай ввел запрет на поездки и заморозил активы девяти британцев, в том числе семи парламентариев, за то, что они обвинили Пекин в жестоком обращении с мусульманами-уйгурами. Это привело к тому, что послу Китая в Великобритании был запрещен вход в парламент - шаг, который теперь был распространен на делегацию, которая хотела засвидетельствовать свое почтение на церемонии прощания.

Однако ожидается, что вице-президент Китая примет участие в государственных похоронах в понедельник, которые пройдут через дорогу от парламента в Вестминстерском аббатстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Италии из-за ливней погибли шесть человек
В Италии из-за ливней погибли шесть человек
16 сентября 2022 г. 09:40
В Индии погибли девять человек при обрушении стены дома
В Индии погибли девять человек при обрушении стены дома
16 сентября 2022 г. 09:04
Парламентские выборы в Тунисе пройдут 17 декабря
Парламентские выборы в Тунисе пройдут 17 декабря
16 сентября 2022 г. 08:47
Власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина
Власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина
16 сентября 2022 г. 07:47
Бельгия пообещала нарастить транзитные поставки газа в Германию
Бельгия пообещала нарастить транзитные поставки газа в Германию
16 сентября 2022 г. 07:13
В Чехии выявили первый случай заражения ребенка оспой обезьян
В Чехии выявили первый случай заражения ребенка оспой обезьян
16 сентября 2022 г. 06:53
Глава ЕК призвала выполнить просьбу Украины о поставках танков
Глава ЕК призвала выполнить просьбу Украины о поставках танков
16 сентября 2022 г. 06:31
Папа Римский критически отозвался о состоянии западного мира
Папа Римский критически отозвался о состоянии западного мира
16 сентября 2022 г. 05:39
Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на $600 млн
Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на $600 млн
16 сентября 2022 г. 04:23
СМИ: Председатель КНР отказался от встречи с Папой Римским
СМИ: Председатель КНР отказался от встречи с Папой Римским
16 сентября 2022 г. 03:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi