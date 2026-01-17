Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному плану

Делегация Украины прибыла в США для проведения очередного раунда переговоров в рамках мирного плана урегулирования украинского конфликта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Кирилл Буданова.

"Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией проведем важную беседу с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения", – написал он.

Буданов отметил, что украинская делегация проведет встречу со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом, зятем президента США, предпринимателем Джаредом Кушнером, а также министром армии США Дэниелом Дрисколлом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что цель визита заключается в работе с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса.

"Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов. Украине нужен мир, который гарантирует безопасность и суверенитет", - подчеркнул Умеров.

Отметим, что посол Украины в США Ольга Стефанишина накануне сообщила о проведении переговоров между сторонами 17 января в Майами.

"Мы работаем над двумя ключевыми документами - соглашениями о гарантиях безопасности и о экономическом процветании Украины общим объемом до $800 млрд, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель визита - доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины", - добавила она.