    Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному плану

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 14:59
    Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному плану

    Делегация Украины прибыла в США для проведения очередного раунда переговоров в рамках мирного плана урегулирования украинского конфликта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Кирилл Буданова.

    "Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией проведем важную беседу с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения", – написал он.

    Буданов отметил, что украинская делегация проведет встречу со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом, зятем президента США, предпринимателем Джаредом Кушнером, а также министром армии США Дэниелом Дрисколлом.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что цель визита заключается в работе с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса.

    "Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов. Украине нужен мир, который гарантирует безопасность и суверенитет", - подчеркнул Умеров.

    Отметим, что посол Украины в США Ольга Стефанишина накануне сообщила о проведении переговоров между сторонами 17 января в Майами.

    "Мы работаем над двумя ключевыми документами - соглашениями о гарантиях безопасности и о экономическом процветании Украины общим объемом до $800 млрд, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель визита - доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины", - добавила она.

