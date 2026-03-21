Делегация Украины прибыла в Майами на двусторонние переговоры с США

Делегация Украины прибыла в Майами (США) для участия в двусторонних переговорах с американской стороной.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, в делегацию вошли ключевые представители власти, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

Также в переговорах участвуют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Со стороны Соединенных Штатов в диалоге примут участие спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

Стороны проведут двусторонние консультации, в рамках которых обсудят актуальные вопросы взаимодействия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в субботу, 21 марта, пройдет новая встреча украинских и американских чиновников без участия российской стороны.

По его словам, это будет двусторонняя встреча в США, где украинская сторона намерена обсудить возможные сроки проведения следующей трехсторонней встречи с участием России, которая ранее несколько раз переносилась.