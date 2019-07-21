Делегация США прибыла в Турцию и 22-23 июля обсудит ситуацию вокруг Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, возглавляющий американскую межведомственную делегацию, прибыл в воскресенье в Анкару, где 22-23 июля обсудит с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии.

Как передаёт Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Джеффри прибыл сегодня (в воскресенье) в Анкару по приглашению правительства Турции для участия во встречах 22-23 июля 2019 года", - отмечается в документе. Дипломат обсудит с должностными лицами Турции высокого ранга "вопросы, представляющие взаимный интерес по ситуации в Сирии, в том числе и решение обоснованных проблем безопасности Турции, выполнение резолюции 2254 СБ ООН по урегулированию сирийского конфликта", а также борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".