Действующий президент Финляндии победил на выборах главы государства - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё побеждает на выборах главы государства после подсчета почти 100% голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие предварительные итоги сообщило министерство юстиции страны.

Ниинистё, участвовавший в выборах как независимый кандидат, получил 62,6%. На втором месте - кандидат от оппозиционного "Союза "зеленых" Пекка Хаависто с 12,4% голосов, на третьем - кандидат от "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари с 6,9%.

***22:14

Основной день голосования на выборах президента Финляндии завершился, избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00 по местному времени (22:00 по Баку).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило финское министерство юстиции.

Имя кандидата, победившего на выборах, должно быть известно уже в течение двух следующих часов.

Всего на высший государственный пост претендуют восемь человек. Среди них в качестве независимого кандидата - действующий президент Саули Ниинистё, он является фаворитом нынешней президентской гонки.