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    Действующий президент Финляндии победил на выборах главы государства - ОБНОВЛЕНО

    Ниинистё поддержали 62,6% принявших участие в голосовании избирателей

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё побеждает на выборах главы государства после подсчета почти 100% голосов. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие предварительные итоги сообщило министерство юстиции страны.

    Ниинистё, участвовавший в выборах как независимый кандидат, получил 62,6%. На втором месте - кандидат от оппозиционного "Союза "зеленых" Пекка Хаависто с 12,4% голосов, на третьем - кандидат от "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари с 6,9%.

    ***22:14

    Основной день голосования на выборах президента Финляндии завершился, избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00 по местному времени (22:00 по Баку).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило финское министерство юстиции.

    Имя кандидата, победившего на выборах, должно быть известно уже в течение двух следующих часов.

    Всего на высший государственный пост претендуют восемь человек. Среди них в качестве независимого кандидата - действующий президент Саули Ниинистё, он является фаворитом нынешней президентской гонки. 

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