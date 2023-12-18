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Действующий президент Египта переизбран на очередной срок

Действующий президент Египта переизбран на очередной срок Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран на очередной срок.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 17:02
Действующий президент Египта переизбран на очередной срок

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран на очередной срок.

Как передает Report, глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави обнародовал официальные итоги президентских выборов в прямом эфире государственного телеканала.

По его словам, за кандидатуру ас-Сиси проголосовали 89,6% избирателей.

Президентские выборы в Египте прошли 10-12 декабря. Согласно египетскому законодательству, глава государства избирается сроком на шесть лет.

На предыдущих президентских выборах в Египте в 2018 году ас-Сиси набрал более 97% голосов избирателей.

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Версия на английском языке Egypt's Sisi sweeps to third term as president with 89.6% of vote
Версия на азербайджанском языке Misirdə prezident seçkilərinin nəticələri məlum olub

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