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Дефицит бюджета США составляет в 2025 году $1,9 трлн

Дефицит бюджета США составляет в 2025 году $1,9 трлн Дефицит федерального бюджета США составляет в 2025 финансовом году $1,9 трлн, этот показатель повысится по итогам следующего десятилетия.
Другие страны
18 января 2025 г. 04:20
Дефицит бюджета США составляет в 2025 году $1,9 трлн

Дефицит федерального бюджета США составляет в 2025 финансовом году $1,9 трлн, этот показатель повысится по итогам следующего десятилетия.

Как передает Report, такие данные содержатся в докладе бюджетного управления американского Конгресса. Это федеральное учреждение в составе законодательного органа предоставляет ему экономическую информацию, оценки и прогнозы.

Из документа следует, что "дефицит федерального бюджета составляет в 2025 финансовом году $1,9 трлн", а к 2035 году увеличится до $2,7 трлн.

"В 2025 году он составляет 6,2% от ВВП, а к 2027 году уменьшится до 5,2%, поскольку доходы растут быстрее, чем расходы. В последующие годы расходы в среднем будут увеличиваться быстрее, чем доходы", - отметили в управлении. По его оценкам, "в 2035 году скорректированный дефицит составит 6,1% от ВВП".

Согласно приведенным данным, государственный долг США в 2035 году увеличится до 118% от ВВП и продолжит расти. В числе причин такой тенденции будет то, что "увеличение обязательных расходов и выплат процентов превысит рост доходов". Госдолг страны в ноябре 2024 года впервые превысил $36 трлн.

В управлении уточнили, что оценки будут верны, "если законы, касающиеся налогов и расходов, в основном останутся без изменений".

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