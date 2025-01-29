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DeepSeek заподозрили в использовании разработок OpenAI для обучения ИИ

DeepSeek заподозрили в использовании разработок OpenAI для обучения ИИ Американская OpenAI располагает данными, указывающими на использование ее моделей китайским ИИ-стартапом DeepSeek для обучения собственной.
Другие страны
29 января 2025 г. 17:46
DeepSeek заподозрили в использовании разработок OpenAI для обучения ИИ

Американская OpenAI располагает данными, указывающими на использование ее моделей китайским ИИ-стартапом DeepSeek для обучения собственной.

Как передает Report, об этом заявил разработчик чат-бота ChatGPT газете Financial Times.

OpenAI отмечает, что обнаружила признаки так называемой "дистилляции" - оптимизации небольших моделей за счет использования выдачи более крупных, которое позволяет показывать сопоставимые результаты при гораздо более низкой себестоимости. Американская компания подозревает, что дистилляцию проводила DeepSeek.

Дистилляция - распространенная практика в отрасли, но беспокойство вызывает то, что DeepSeek могла проводить ее в целях разработки собственной модели и тем самым нарушить условия использования сервисов OpenAI, пишет FT.

OpenAI отказалась от дальнейших комментариев и не уточняет, какими именно доказательствами располагает. Условия использования ее сервисов запрещают копирование этих сервисов и "использование результатов выдачи для разработки моделей, конкурирующих с OpenAI".

По данным издания, OpenAI и ее ведущий инвестор Microsoft Corp. изучали учетные записи, в которых использовался интерфейс программирования приложений (API) OpenAI и которые, предположительно, принадлежат DeepSeek, и заблокировали их в связи с подозрениями в дистилляции.

Глава OpenAI Сэм Альтман, комментируя недавний выпуск DeepSeek ИИ-модели R1, ранее сказал, что его компания ускорит выпуск продуктов и представит гораздо более совершенные модели.

"Мы, разумеется, выпустим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно воодушевляет", - написал он в блоге.

Альтман также назвал R1 "впечатляющей, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену". Новая модель DeepSeek сопоставима с разработками OpenAI, но требует гораздо меньше аппаратных ресурсов.

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