Де Мораеш Соареш: Дискуссии в Баку должны укрепить платформу GlobE Network

Национальный прокурор по международным делам Бони де Мораес Соарес призвал участников 6-й сессии пленарного заседания Глобальной операционной сети усовершенствовать платформу Globenetwork в более сильную.

Национальный прокурор по международным делам Бони де Мораеш Соареш (Boni de Moraes Soares) призвал участников 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network обеспечить институциональное укрепление платформы.

Как сообщает Report, об этом он заявил на открытии пленарного заседания во вторник в Баку.

"Нам необходимо воспользоваться возможностью [заседанием в Баку], чтобы укрепить наши связи, подтвердить наше намерение сделать сеть GlobE Network по-настоящему глобальной, гибкой и эффективной платформой. Надеюсь, что на протяжении этих дней (20-23 мая) мы проведем в Баку продуктивные дискуссии", - сказал он.