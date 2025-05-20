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Де Мораеш Соареш: Дискуссии в Баку должны укрепить платформу GlobE Network

Де Мораеш Соареш: Дискуссии в Баку должны укрепить платформу GlobE Network Национальный прокурор по международным делам Бони де Мораес Соарес призвал участников 6-й сессии пленарного заседания Глобальной операционной сети усовершенствовать платформу Globenetwork в более сильную.
Другие страны
20 мая 2025 г. 10:12
Де Мораеш Соареш: Дискуссии в Баку должны укрепить платформу GlobE Network

Национальный прокурор по международным делам Бони де Мораеш Соареш (Boni de Moraes Soares) призвал участников 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network обеспечить институциональное укрепление платформы.

Как сообщает Report, об этом он заявил на открытии пленарного заседания во вторник в Баку.

"Нам необходимо воспользоваться возможностью [заседанием в Баку], чтобы укрепить наши связи, подтвердить наше намерение сделать сеть GlobE Network по-настоящему глобальной, гибкой и эффективной платформой. Надеюсь, что на протяжении этих дней (20-23 мая) мы проведем в Баку продуктивные дискуссии", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке De Moraes Soares: Bakıdakı müzakirələr "GlobE Network" platformasını gücləndirməlidir

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