Де Мистура встретится с представителями cирийской оппозиции 15 марта

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что намерен 15 марта провести контакты с представителями оппозиции, прибывшими на переговоры в Женеву.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари по итогам переговоров с де Мистурой.

"Мы договорились с де Мистурой, что следующая наша встреча состоится 16 марта, - сказал он. - Тем временем, завтра он проведет встречи с представителями других делегаций".

Он добавил, что состав делегаций сирийской оппозиции на переговорах в Женеве также обсуждался на встрече с де Мистурой. "Обсуждались представленные в Женеве делегации, их состав, - сказал он. - Мы подчеркнули, что все делегации на переговорах должны обладать равными правами".

Джаафари также отметил, что нынешняя встреча с де Мистурой была конструктивной. "Мы обсудили различные аспекты проведения переговоров, достигли понимания по ряду моментов, что позволит перейти к обсуждению более субстантивных тем", - сказал он.