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    Давутоглу: Ввод войск в Ирак - акт солидарности, а не агрессии

    Когда угрозы возросли, мы послали войска охранять этот лагерь

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что ввод турецких войск на территорию Ирака является актом солидарности, а не агрессии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам премьера, турецким военным инструкторам в регионе угрожали боевики группировки "Исламское государство" .

    "Когда эти угрозы возросли, мы послали войска охранять этот лагерь, это был акт солидарности, а не агрессии", - цитирует Давутоглу агентство Рейтерс.

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