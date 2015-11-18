Давутоглу: Турция и Греция создадут рабочие группы по кризису беженцев

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "Турция и Греция будут заниматься проблемой беженцев в рамках двусторонних групп, которые будут созданы".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом в Анкаре в среду.

"Проблема с беженцами не создана Турцией или Грецией, наши страны являются потерпевшими из-за сирийской войны. Поэтому Европа не должна вешать этот груз на нас. Мы создадим двусторонние рабочие группы с участием заинтересованных ведомств наших стран и попытаемся предотвратить человеческую трагедию", - сказал Давутоглу.

Премьер Турции добавил, "сделаем всё возможное для решения проблемы с беженцами, но не считаем правильным возлагать всю ответственность за нее на Турцию и Грецию".