 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Давутоглу: Турция и Греция создадут рабочие группы по кризису беженцев

    Проблема с беженцами не создана Турцией или Грецией, наши страны являются потерпевшими из-за сирийской войны

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "Турция и Греция будут заниматься проблемой беженцев в рамках двусторонних групп, которые будут созданы".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом в Анкаре в среду.

    "Проблема с беженцами не создана Турцией или Грецией, наши страны являются потерпевшими из-за сирийской войны. Поэтому Европа не должна вешать этот груз на нас. Мы создадим двусторонние рабочие группы с участием заинтересованных ведомств наших стран и попытаемся предотвратить человеческую трагедию", - сказал Давутоглу.

    Премьер Турции добавил, "сделаем всё возможное для решения проблемы с беженцами, но не считаем правильным возлагать всю ответственность за нее на Турцию и Грецию".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi