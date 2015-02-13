Давутоглу: Первый турецкий военный самолет поднимется в воздух к 2023 году

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Первый военный самолет, построенный по турецкому проекту, поднимется в воздух до 2023 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, выступая на митинге сторонников возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития в городе Сивас в центральной Турции.

"В период, когда никто об этом даже не мечтал, житель Сиваса Нури Немираг (турецкий бизнесмен, инициатор сооружения по немецкому проекту первых самолетов в Турции в 30-е годы - ред.) реализовал свою мечту. А сейчас, в период модернизации, я скажу жителям Сиваса радостную весть. В прошлом месяце мы провели заседание комитета оборонной промышленности и дали распоряжение относительно первого проекта полностью отечественного военного самолета. И к 2023 году он взлетит", - сказал Давутоглу.