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    Дату назначения нового премьера Великобритании перенесли на 9 сентября

    Назначение нового премьера может состояться только после отставки действующего

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Дата оглашения результатов выборов нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании перенесена со 2 сентября на 9-е.

    Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си.

    "Результаты выборов нового главы партии тори перенесены на 9 сентября", - сообщил телеканал.

    Ранее руководящий комитет Консервативной партии рекомендовал провести выборы премьера до 2 сентября. При этом решения комитета носят рекомендательный характер.

    При этом ранее действующий премьер Дэвид Кэмерон заявлял о намерении уйти в отставку в октябре. Назначение нового премьера может состояться только после отставки действующего.

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