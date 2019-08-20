​Данные немецких клиентов Mastercard попали в открытый доступ

Данные почти 90 тысяч участников бонусной программы "Priceless Specials" от Mastercard из Германии попали в сеть в открытый доступ.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила газета Zeit.

Данные, среди которых имена, адреса электронной почты и частично номера карт, появились списком на одном из интернет-форумов. В таблице обозначены первые две и четыре последние цифры номера карты Mastercard, а в некоторых случаях адрес с телефоном пользователя.

Платформа бонусной программы закрыта из-за мер предосторожности, сообщили в Mastercard. "Мы очень серьезно относимся к приватности и усиленно изучаем эту проблему", - заявили в компании. Кроме того, в компании отметили отсутствие связи с платежной сетью Mastercard.

Выборочная контрольная проверка показала наличие корректных сведений среди более чем 89,4 тысячи записей. Список также содержал данные о том, подписался ли пользователь на новостную рассылку или смс-уведомления. Дата рождения и данные о том, с какого времени человек является клиентом, не указаны в таблице.

Бонусная программа Priceless Specials стартовала в Германии в начале прошлого года.