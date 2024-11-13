Дания станет участником программы Artemis по сотрудничеству в космосе

Министр высшего образования и исследований Дании Кристина Эгелунд подписала соглашение о сотрудничестве в космосе Artemis Accords.

Министр высшего образования и исследований Дании Кристина Эгелунд подписала соглашение о сотрудничестве в космосе Artemis Accords.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ritzau.

Отмечается, что тем самым королевство получило возможность участвовать в возглавляемой США международной программе Artemis,

Дания стала 48-й страной, подписавшей соглашение. Министр назвала договор чрезвычайно важным для Дании и датской космической отрасли, так как он дает доступ к разработке новых технологий и открывает двери, прежде всего, для датской науки.

Соглашение Artemis Accords - международный договор об освоении космоса, подготовленный Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Его подписание означает, что его участники не только признают лидирующую роль США в освоении космического пространства, но и верховенство их национального законодательства в этой области.