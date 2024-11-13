О нас

Дания станет участником программы Artemis по сотрудничеству в космосе

Дания станет участником программы Artemis по сотрудничеству в космосе Министр высшего образования и исследований Дании Кристина Эгелунд подписала соглашение о сотрудничестве в космосе Artemis Accords.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 20:35
Дания станет участником программы Artemis по сотрудничеству в космосе

Министр высшего образования и исследований Дании Кристина Эгелунд подписала соглашение о сотрудничестве в космосе Artemis Accords.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ritzau.

Отмечается, что тем самым королевство получило возможность участвовать в возглавляемой США международной программе Artemis,

Дания стала 48-й страной, подписавшей соглашение. Министр назвала договор чрезвычайно важным для Дании и датской космической отрасли, так как он дает доступ к разработке новых технологий и открывает двери, прежде всего, для датской науки.

Соглашение Artemis Accords - международный договор об освоении космоса, подготовленный Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Его подписание означает, что его участники не только признают лидирующую роль США в освоении космического пространства, но и верховенство их национального законодательства в этой области.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Дональд Трамп встретился с Байденом в Белом доме
Дональд Трамп встретился с Байденом в Белом доме
13 ноября 2024 г. 20:46
СМИ: Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине
СМИ: Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине
13 ноября 2024 г. 20:18
Совбез ООН продлил на год санкции в отношении Йемена
Совбез ООН продлил на год санкции в отношении Йемена
13 ноября 2024 г. 19:57
Канадский пенсионный фонд PSP купил британского оператора аэропортов AGS за $1,9 млрд
Канадский пенсионный фонд PSP купил британского оператора аэропортов AGS за $1,9 млрд
13 ноября 2024 г. 19:37
Президент РФ провел телефонный разговор с председателем Совета министров Саудовской Аравии
Президент РФ провел телефонный разговор с председателем Совета министров Саудовской Аравии
13 ноября 2024 г. 19:05
На севере Польше состоялось открытие американской базы ПРО
На севере Польше состоялось открытие американской базы ПРО
13 ноября 2024 г. 18:35
Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до замораживания конфликта
Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до замораживания конфликта
13 ноября 2024 г. 18:23
Суд в Иерусалиме отклонил просьбу адвокатов Нетаньяху перенести слушание
Суд в Иерусалиме отклонил просьбу адвокатов Нетаньяху перенести слушание
13 ноября 2024 г. 16:01
Макрон выступит на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам
Макрон выступит на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам
13 ноября 2024 г. 15:55
СМИ: В ЮАР 4 тыс. нелегалов не поднимаются из шахт из-за угрозы депортации
СМИ: В ЮАР 4 тыс. нелегалов не поднимаются из шахт из-за угрозы депортации
13 ноября 2024 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi