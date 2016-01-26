Дания приняла закон об изъятии имущества у мигрантов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Парламент Дании принял законопроект, обязывающий прибывающих в страну мигрантов сдавать имеющееся у них имущество, стоимость которого превышает эквивалент 1450 долларов, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В поддержку законопроекта проголосовали 87 депутатов, включая представителей двух крупнейших парламентских фракций, 27 членов парламента высказались против, один воздержался.

Сторонники закона настаивают на том, что стране необходимо принимать больше мер, направленных на ограничение их притока.

Законопроект вызвал жесткую критику в самой Дании и других странах, когда о нем было объявлено в начале января.

Датские власти настаивают на том, что новые правила лишь уравнивают мигрантов с гражданами страны. Безработные датчане обязаны продать свою собственность, если ее стоимость превышает определенную сумму, для того чтобы претендовать на получение социальных пособий.

Правительство Дании обсудит и еще одно неоднозначное предложение – задерживать воссоединение семей беженцев и мигрантов, чтобы лишить их стимула просить убежища в Дании.

В 2016 году Дания, как ожидается, примет около 20 тыс. мигрантов. Как сообщило Би-би-си датское министерство интеграции, это на 5 тыс. больше, чем в прошлом году.

Тысячи мигрантов, нелегально въехавших в ЕС, оказались в Дании. Многие их них застряли здесь, пытаясь попасть в Швецию.