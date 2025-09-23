Дания примет участие во встрече ЕК по защите от БПЛА

Дания после инцидента с дронами в аэропорту Копенгагена присоединится к участникам совещания Еврокомиссии по вопросам защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил представитель ЕС по вопросам обороны Томас Ренье.

"Дания теперь присоединилась к группе стран на передовой линии обороны, которые проведут переговоры с комиссаром ЕС по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом по вопросу о "стене беспилотников" ЕС", - сообщил он.

В проекте также участвуют Болгария, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Румыния.

Отметим, что в ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был закрыт почти четыре часа из-за появления трех крупных беспилотников в черте аэропорта. Были затронуты интересы тысяч пассажиров. Полиция Дании заявила, что пока неизвестно, кто именно запустил дроны над охраняемой зоной воздушной гавани, поскольку они прилетели с разных направлений.