İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Avropa Komissiyası PUA-lardan müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:21
    Avropa Komissiyası PUA-lardan müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirəcək

    Danimarka Kopenhagen hava limanında dronlarla bağlı hadisədən sonra gələn həftə Avropa Komissiyasının pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş müşavirəsində iştirak edəcək.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bunu Aİ-nin müdafiə məsələləri üzrə nümayəndəsi Tomas Renye bəyan edib.

    Layihədə Bolqarıstan, Estoniya, Finlandiya, Latviya, Litva, Polşa və Rumıniya da iştirak edir.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 23-nə keçən gecə Kopenhagen hava limanı ərazisində üç PUA-nın görünməsi səbəbindən aeroport təxminən dörd saat bağlı olub.

    Danimarka Avropa Komissiyası PUA
    Дания примет участие во встрече ЕК по защите от БПЛА

    Son xəbərlər

    17:39

    ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    17:34

    "Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:31

    Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq

    İKT
    17:24

    BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıb

    Dünya
    17:23

    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    17:23

    Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    17:22

    Quttereş: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmaları müsbət hadisədir

    Digər ölkələr
    17:21

    Avropa Komissiyası PUA-lardan müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti