Avropa Komissiyası PUA-lardan müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirəcək
- 23 sentyabr, 2025
- 17:21
Danimarka Kopenhagen hava limanında dronlarla bağlı hadisədən sonra gələn həftə Avropa Komissiyasının pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş müşavirəsində iştirak edəcək.
"Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bunu Aİ-nin müdafiə məsələləri üzrə nümayəndəsi Tomas Renye bəyan edib.
Layihədə Bolqarıstan, Estoniya, Finlandiya, Latviya, Litva, Polşa və Rumıniya da iştirak edir.
Qeyd edək ki, sentyabrın 23-nə keçən gecə Kopenhagen hava limanı ərazisində üç PUA-nın görünməsi səbəbindən aeroport təxminən dörd saat bağlı olub.
