​Дания прекратила выдачу визы по всему миру

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Процесс получения виз в Данию на данный момент полностью остановлен из-за сбоя в системе.

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве иммиграции, интеграции и жилищного строительства Дании.

"Датские представительства за рубежом и датская иммиграционная служба не могут в настоящее время обрабатывать заявления на выдачу виз из-за сбоя в электронной визовой системе. В настоящее время невозможны оформление или выдача визы в датской миссии за рубежом или в иммиграционной службе. Кроме того, невозможна цифровая обработка шенгенских виз на внешних границах Дании", - говорится в сообщении.

"В настоящее время нельзя сказать, когда проблемы будут решены. Соответствующие органы находятся в тесном контакте и уже реализовали ряд временных решений, чтобы справиться с ситуацией", - отмечается в заявлении министерства.