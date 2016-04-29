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    ​Дания прекратила выдачу визы по всему миру

    В настоящее время невозможны оформление или выдача визы в датской миссии за рубежом или в иммиграционной службе

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Процесс получения виз в Данию на данный момент полностью остановлен из-за сбоя в системе. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве иммиграции, интеграции и жилищного строительства Дании.

    "Датские представительства за рубежом и датская иммиграционная служба не могут в настоящее время обрабатывать заявления на выдачу виз из-за сбоя в электронной визовой системе. В настоящее время невозможны оформление или выдача визы в датской миссии за рубежом или в иммиграционной службе. Кроме того, невозможна цифровая обработка шенгенских виз на внешних границах Дании", - говорится в сообщении.

    "В настоящее время нельзя сказать, когда проблемы будут решены. Соответствующие органы находятся в тесном контакте и уже реализовали ряд временных решений, чтобы справиться с ситуацией", - отмечается в заявлении министерства. 

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