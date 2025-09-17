Дания планирует приобрести высокоточное оружие большой дальности для укрепления своей безопасности.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Согласно информации, это решение связано со сменой парадигмы, вызванной угрозой Европе со стороны России.

"Нет сомнений в том, что Россия будет представлять угрозу для Европы и Дании еще долгие годы", - заявила Фредериксен.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в свою очередь заявил, что закупка может включать ракеты и беспилотники на сумму в $9,11 млрд.