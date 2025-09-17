Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    • 17 сентября, 2025
    • 15:21
    Дания планирует приобрести высокоточное оружие большой дальности для укрепления своей безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

    Согласно информации, это решение связано со сменой парадигмы, вызванной угрозой Европе со стороны России.

    "Нет сомнений в том, что Россия будет представлять угрозу для Европы и Дании еще долгие годы", - заявила Фредериксен.

    Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в свою очередь заявил, что закупка может включать ракеты и беспилотники на сумму в $9,11 млрд.

