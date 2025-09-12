Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 12:54
    Дания планирует потратить более $9 млрд на закупки систем ПВО

    Дания намерена закупить у европейских производителей системы ПВО на сумму в $9,11 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

    "Нет сомнений в том, что ситуация в сфере безопасности представляет серьезную проблему", - заявил он. 

    По данным СМИ, Дания собирается приобрести восемь комплексов ПВО SAMP/T итало-французского производства, а также системы ПВО средней дальности, производимые Норвегией, Германией или Францией.

    В свою очередь руководитель Датской организации оборонных закупок и логистики Пер Пугхольм Олсен объяснил, что системы ПВО европейской сборки можно получить быстрее, чем американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

