Дания передала Украине шесть F-16 и планирует передачу еще 13 самолетов

Дания передала Украине шесть истребителей F-16 и планирует поставить Киеву еще 13 самолетов.

Дания передала Украине шесть истребителей F-16 и планирует поставить Киеву еще 13 самолетов.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видео которой опубликовано в его Telegram-канале.

"Наши планы относительно F-16 не изменились. Шесть F-16 уже доставлены - это первая партия. Потом будет еще одна партия, 19 в общем", - сказала она.

Датский премьер также объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере более 130 млн евро напрямую в украинскую оборонную промышленность.