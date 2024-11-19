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Дания передала Украине шесть F-16 и планирует передачу еще 13 самолетов

Дания передала Украине шесть F-16 и планирует передачу еще 13 самолетов Дания передала Украине шесть истребителей F-16 и планирует поставить Киеву еще 13 самолетов.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 22:09
Дания передала Украине шесть F-16 и планирует передачу еще 13 самолетов

Дания передала Украине шесть истребителей F-16 и планирует поставить Киеву еще 13 самолетов.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видео которой опубликовано в его Telegram-канале.

"Наши планы относительно F-16 не изменились. Шесть F-16 уже доставлены - это первая партия. Потом будет еще одна партия, 19 в общем", - сказала она.

Датский премьер также объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере более 130 млн евро напрямую в украинскую оборонную промышленность.

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